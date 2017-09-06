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Суд дозволив Генпрокуратурі оглянути будівлю "1+1 Media"

Середа, 6 вересня 2017, 12:01

Печерський райсуд Києва дозволив слідчому Генеральної прокуратури здійснити огляд будівлі, де розташовано холдинг "1+1 Media", у справі про розкрадання коштів у "Приватбанку".

Про це свідчать матеріали суду від 28 серпня, передають "Українські новини".

Слідчий ГПУ просив суд дати дозвіл на огляд житло-офісного будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями й підземним паркінгом загальною площею 10 800 кв. м, що розташований в Києві на вул. Кирилівська, 23 (раніше вулиця Фрунзе).

Ця будівля належить ТОВ "Поділ Нерухомість", у ньому розташований медіахолдинг "1+1 Media" і телеканал ТЕТ.

Розслідуванням установлено, що в травні 2014 року Національний банк і "Поділ Нерухомість" уклали іпотечний договір із забезпечення вимог НБУ як іпотекотримача за договором рефінансування від 3 березня 2009 року.

Предметом іпотеки за зазначеним договором виступила зазначена будівля.

Під час розслідування за фактом зловживання службовим становищем і заволодіння посадовими особами "Приватбанку" чужим майном слідство призначило комплексно-комісійну оціночно-будівельну, оціночно-земельну й товарознавчу експертизи зазначеної будівлі.

Для проведення огляду будівлі слідство клопотало про організацію безперешкодного доступу до об'єкта й належні умови роботи під час огляду.

28 серпня суд задовольнив клопотання слідства.

Як відомо, на початку липня генпрокурор Юрій Луценко заявляв про наявність питань до колишнього керівництва "Приватбанку" й представників Національного банку про незаконну видачу кредитів у грудні 2016 року.

Провадження ґрунтуються на подіях грудня 2016 року, а також періоду з 2008-го до 2016 року. Зокрема, слідство сконцентрувалося на видачі кредитів на кілька десятків мільярдів гривень двом структурам, пов'язаним із бенефіціарами "Приватбанку".

Теми: медіаЗМІПриватГенпрокуратурасуд
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