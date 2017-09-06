У поліції пояснили, що в офісах Димінського шукають зразки ДНК

У Львові Нацполіція проводить обшуки в офісах і помешканнях бізнесмена Петра Димінського, щоб відібрати його ДНК для експертизи у справі про смертельну автомобільну аварію.

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", радник голови МВС Антон Геращенко в Twitter.

"Сьогодні в будинки і офісах Петра Димінського проводяться обшуки. Мета - отримання зразків ДНК для порівняння з тими, що вилучені з його "Mersedes", - написав Геращенко.

Як відомо, у Львові Нацполіція проводить слідчі дії у справі про смертельну автомобільну аварію, де фігурує бізнесмен Петро Димінський. У поліції пообіцяли повідомити деталі після завершення слідчих дій.

Як повідомлялося, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Олег Твердь, УП