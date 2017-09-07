Порошенко розповів, як Україна увійде в ЄС

Україна планує увійти в "шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.

Про це президент Петро Порошенко заявив у щорічному посланні до Верховної Ради, говорячи про перспективу членства у Євросоюзі

"Зараз ми маємо в повному обсязі виконати угоду про асоціацію (з Євросоюзом). Але я наголошую, що цим зараз обмежуватися не можна і нові кроки слід планувати вже зараз", – сказав він

"У липні на саміті Україна – ЄС українська сторона внесла на розгляд керівництву Євросоюзу нові ініціативи щодо нашого бачення стратегічного довгострокового співробітництва. Це асоціація з шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, приєднання до Енергетичного союзу ЄС, вступ у дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку", – зазначив Порошенко.

За його словами, "реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до Євросоюзу".

"Внаслідок такої стратегії ми максимально маємо наблизитися до критеріїв членства Євросоюзу. Україна буде секторально інтегрована з ЄС, майже як будь-яка інша країна Євросоюзу, – і тоді питання про членство стане лише формальним питанням часу", – заявив Порошенко.

Олена Рощенко, УП