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Президент вимагає від Ради терміново скасувати е-декларування для активістів

Четвер, 7 вересня 2017, 11:47

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду якомога скоріше ухвалити внесений ним законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів – антикорупціонерів.

Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів.

"У липні я вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів. Просив би підтримати його, щоб справа не виглядала так, нібито президент - хороший, а депутати - не дуже", - заявив глава держави.

Він визнав, що запровадження такого декларування було "нашою спільною помилкою".

"А помилки треба виправляти", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, на початку липня президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування майна антикорупційними громадськими організаціями.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїкорупціяПорошенкоВерховна Радазаконодавство
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