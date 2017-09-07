Президент вимагає від Ради терміново скасувати е-декларування для активістів
Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду якомога скоріше ухвалити внесений ним законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів – антикорупціонерів.
Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів.
"У липні я вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів. Просив би підтримати його, щоб справа не виглядала так, нібито президент - хороший, а депутати - не дуже", - заявив глава держави.
Він визнав, що запровадження такого декларування було "нашою спільною помилкою".
"А помилки треба виправляти", - наголосив Порошенко.
Як повідомлялося, на початку липня президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування майна антикорупційними громадськими організаціями.
Євген Кізілов, УП