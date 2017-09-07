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Суд віддав заставу Полякова державі та призначив йому нову

Четвер, 7 вересня 2017, 13:40

Солом'янський райсуд Києва спрямував заставу народного депутата Максима Полякова у 304 тисячі гривень, яку він сплатив раніше, у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Таке рішення оголосила у четвер суддя Владлена Лазоренко, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив клопотання задовольнити частково. Заставу у 304 тисячі гривень звернути у дохід держави. Також застосувати до Полякова запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі. Визначити Полякову нову заставу у розмірі 608 тисяч гривень", - сказала вона.

Нову заставу необхідно внести впродовж 5 днів.

Адвокат депутата Петро Бойко сказав, що радитиме підзахисному сплатити нову заставу.

"Будемо платити чи не будемо платити, я тут прямо зараз не можу прийняти рішення, тому що всі рішення приймаються тоді, коли ми зустрічаємося з клієнтом, і це рішення клієнта, не адвоката. Адвокат тільки може дати пораду. Порада адвоката може бути тільки одна - є ухвала суду. Законна вона чи незаконна, обґрунтована чи необґрунтована - ухвалу суду потрібно виконувати. Це моя порада", - сказав він.

За даними "Українських новин", суд прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що Поляков не виконав умови судового рішення про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Але депутат довго відмовлявся виконувати ще один запобіжний захід - вдягати електронний браслет стеження.

У зв'язку з цим керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький попереджав, що якщо Поляков не вдягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави.

6 вересня прокурори САП внесли доповнення до клопотання щодо стягнення з Полякова застави у дохід бюджету. Зокрема, у цьому доповненні до клопотання прокурори просили суд призначити нардепу нову заставу у розмірі 5 млн грн, оскільки, на думку сторони обвинувачення, застава у 304 тисячі грн не забезпечує виконання належним чином Поляковим процесуальних обов'язків.

"Українська правда" у Threads

Теми: судПоляков
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