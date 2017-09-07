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НАБУ затримало підозрюваного у справі Онищенка, якого шукало цілий рік

Четвер, 7 вересня 2017, 15:24

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали одного з підозрюваних у справі про розкрадання природного газу в Україні, відомій також як "справа Онищенка".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Ця особа переховувалась від слідства, систематично змінюючи місце проживання — з літа 2016 року її оголошено в розшук. Врешті детективи НАБУ встановили місцезнаходження та 5 вересня затримали розшукувану особу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією бюро, 7 вересня затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 55 мільйонів гривень.

Співучасника "газової схеми" підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, серед яких - участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном, відмивання та приховування доходів, отриманих незаконним шляхом.

Як відомо, НАБУ веде розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Вісім з них, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Українська правда

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Теми: НАБУОнищенкогаз
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