Російським ЗМІ не підтвердили факт перебування Гриба в СІЗО

У СІЗО № 5 Краснодарського краю російським ЗМІ спростували факт знаходження там зниклого в Білорусі українця Павла Гриба.

Про це повідомляє російська служба "ВВС".

За даними видання, журналісти звернулися в краснодарське СІЗО з проханням прокоментувати перебування у них Гриба. Однак їм відповіли, що не можуть підтвердити цю інформацію.

"Російській службі Бі-бі-сі заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію, і запропонували надіслати запит", - пише видання.

Пізніше ряд ЗМІ, з посиланням на російське агентство "РИА-новости", писали, нібито власні джерела в правоохоронних органах повідомили йому про те, що українця немає в краснодарському ізоляторі.

"Українська правда" звернулася за коментарем в СІЗО №5 Краснодара з проханням прокоментувати заяву МЗС України про те, що Гриб утримується в слідчому ізоляторі в РФ. Однак там відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.

У п'ятницю, 8 вересня, міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про те, що під час перебування в Білорусі зниклого Павла Гриба він не затримувався правоохоронними органами і сам в міліцію зі скаргами не звертався.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"В УВС Гомельського облвиконкому 31.08.2017 року надійшло електронне звернення від громадянина України Гриба І.А. про те, що його син, Гриб Павло Ігорович, 1998 року народження, виїхав 24 серпня на рейсовому автобусі в Гомель на зустріч зі знайомою і з тих пір його місцезнаходження невідоме", - повідомляє прес-служба.

Також в заяві сказано, що на даний момент встановлено, що "в період перебування на території Республіки Білорусь громадянин Гриб П.І. співробітниками органів внутрішніх справ не затримувався, із заявами або з інших обставин в міліцію не звертався. В даний час його місцезнаходження не встановлено".

"Співробітниками ОВС Республіки Білорусь проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і вживаються заходи щодо встановлення зниклого громадянина України Гриба П.І.", - повідомляє МВС Білорусі.

Раніше повідомлялося, що зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО Краснодара за звинуваченням у тероризмі.

До нього не пускають ні українських консулів, ні адвоката.

30 серпня Уповноважений з прав людини в Україні Валерія Лутковська звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням повідомити про місце перебування Павла Гриба.

Однак, як повідомили "Українській правді" в прес-службі омбудсмена, до сих пір так і не отримали відповідь.

Як відомо, син українського офіцера Павло Гриб зник в Білорусі 24 серпня. Більше двох тижнів про його місце знаходження нічого не було відомо.

Яна Міланова, УП