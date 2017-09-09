Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Постраждала від вибуху авто у важкому стані, ЗМІ назвали ім'я

Субота, 9 вересня 2017, 10:31

Постраждала внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва перебуває в реанімації у важкому стані, їй загрожує ампутація кінцівки.

Про це повідомив завідувач відділення політравми МКЛ №17 Дмитро Мясніков в ефірі каналу "112 Україна".

Він повідомив, що постраждалу оперували 4 бригади хірургів різних фахів.

"Скоріше за все, ще буде оперативне втручання", - додав хірург.

Разом з тим, 24 канал з посиланням на джерела повідомляє, що в автомобілі Тимура Махаурі, який підірвали на Бесарабській площі поблизу "Арена Сіті" у Києві, імовірно була модель Наталія Кошель.

Наталя Кошель
Наталя Кошель
24 канал

"Вона модель, яка неодноразово знімалась у різноманітних рекламних показах", - повідомляє канал.

Наталя Кошель
Наталя Кошель
24 канал

Водночас радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі каналу "112 Україна" в суботу повідомив, що потужність вибуху, внаслідок якого загинув Махаурі, складала від 600 грам до 1 кілограма в тротиловому еквіваленті. Вид вибухового пристрою наразі з'ясовується.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Темур Махаурі.

Голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко заявив, що "ця особа навряд чи являла приклад законослухняного громадянина".

Прес-служба СБУ повідомила, що Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, всіма можливими засобами боровся з "путінським" режимом, був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Українська правда

Теми: Київвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
РФ вночі атакувала Київ: рятувальники повідомили про падіння уламків у 4 районах і 4 постраждалих
Сили ППО знищили над Києвом близько 10 "Шахедів" – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: