В окупованому Криму порушують норми і стандарти ЮНЕСКО - МЗС

Порушення норм і стандартів ЮНЕСКО в окупованому Криму – серйозний виклик міжнародній спільноті.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України, Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО Сергій Кислиця, виступаючи 9 жовтня 2017 року на пленарному засіданні 202-ї сесії Виконавчої ради, що зараз триває у Парижі, повідомляє прес-служба МЗС.

Глава української делегації навів факти кричущих порушень прав людини на території окупованого півострову, наголосив на важливості об’єднання зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.

"ЮНЕСКО має реагувати на динамічні зміни сучасного світу. Величезний потенціал Організації має бути використано у повному обсязі. Лакмусовим папірцем на здатність ЮНЕСКО віднаходити адекватні відповіді на виклики 21-ого століття має стати запровадження прямого моніторингу в Криму", - наголосив Кислиця.

У цьому зв’язку Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО висловив задоволення прогресом, що досягнуто у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО стосовно параметрів моніторингу.

Раніше у звіті ЮНЕСКО повідомлялось, що РФ проводить незаконні розкопки та буріння скелі, на якій знаходиться пам’ятник національного значення палац "Ластівчине гніздо", а також арехеологічні розкопки античного міста Акра, яке частково пішло під воду.

Це є грубим порушенням Гаазької конвенції 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Конвенція і Перший протокол до неї (1954 р.) забороняє проведення будь-яких археологічних розкопок на окупованій території, а також будь-які зміни культурних цінностей