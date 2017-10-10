Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму порушують норми і стандарти ЮНЕСКО - МЗС

Вівторок, 10 жовтня 2017, 01:51

Порушення норм і стандартів ЮНЕСКО в окупованому Криму – серйозний виклик міжнародній спільноті.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України, Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО Сергій Кислиця, виступаючи 9 жовтня 2017 року на пленарному засіданні 202-ї сесії Виконавчої ради, що зараз триває у Парижі, повідомляє прес-служба МЗС.

Глава української делегації навів факти кричущих порушень прав людини на території окупованого півострову, наголосив на важливості об’єднання зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.

"ЮНЕСКО має реагувати на динамічні зміни сучасного світу. Величезний потенціал Організації має бути використано у повному обсязі. Лакмусовим папірцем на здатність ЮНЕСКО віднаходити адекватні відповіді на виклики 21-ого століття має стати запровадження прямого моніторингу в Криму", - наголосив Кислиця.

У цьому зв’язку Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО висловив задоволення прогресом, що досягнуто у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО стосовно параметрів моніторингу.

Раніше у звіті  ЮНЕСКО повідомлялось, що РФ проводить незаконні розкопки та буріння скелі, на якій знаходиться пам’ятник національного значення палац "Ластівчине гніздо", а також арехеологічні розкопки античного міста Акра, яке частково пішло під воду.

Це є грубим порушенням Гаазької конвенції 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Конвенція і Перший протокол до неї (1954 р.) забороняє проведення будь-яких археологічних розкопок на окупованій території, а також будь-які зміни культурних цінностей

Теми: КримокупаціяРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: