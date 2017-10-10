Уряд ініціює закон про відповідальність правоохоронців за тиск на бізнес

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює розробку законопроекту про кримінальну відповідальність правоохоронців та контролюючих структур за надмірний тиск на бізнес.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу, повідомляє Громадське.

"Чому ми досі корупціонерів в погонах не привели до відповідальності. Тих, хто здійснює тиск на бізнес", — сказав прем’єр.

За його словами, відповідний законопроект планується внести за 2-3 тижні.