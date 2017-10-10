Кабмин инициирует закон об ответственности чиновников за давление на бизнес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует разработку законопроекта об уголовной ответственности правоохранителей и контролирующих структур за чрезмерное давление на бизнес.

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса, сообщает Громадське.

"Почему мы до сих пор коррупционеров в погонах не привели к ответственности. Тех, кто оказывает давление на бизнес", - сказал премьер.

По его словам, соответствующий законопроект планируется внести через 2-3 недели.