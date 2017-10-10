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Ар’єв: Ягланд переконує піддатися на шантаж РФ щодо фінансування ПАРЄ

Вівторок, 10 жовтня 2017, 05:08

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається переконати піти на поступки російській делегації у ПАРЄ в обмін на фінансування організації.

Про це глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв написав у facebook.

"Сьогодні до нас в групу ЄНП прийшов генсек РЄ Турбйорн Ягланд і з відкритим забралом заявив що після відмови Росії робити членські внески, перед організацією два виходи - зберегти цінності або зберегти саму Раду Європи. Отже маємо спробу вищого керівника РЄ переконати піддатися на прямий шантаж", - повідомив він.

Ар’єв додав, що без цінностей захисту демократії і прав людини РЄ перетвориться на "блабла-клуб по інтересам".

"Ми навіть попередили що в цьому клубі тоді буде нема чого робити. Але в групі соціалістів багато хто вважає що треба здаватися і продати індульгенцію за відновлення фінансування", - заявив він.

Як повідомлялося, виконуючий обов’язки голови Парламентської асамблеї Ради Європи Роджер Гейл визнав, що рішення РФ про скорочення фінансування РЄ вже створило серйозні проблеми для організації.

Гейл офіційно повідомив, що влітку Росія призупинила перерахування коштів в бюджет ЄС, вимагаючи знаття політичних санкцій, запроваджених проти російської делегації після незаконної анексії Крим та початку збройної агресії проти України.

Нагадаємо, у Росії заявили, що нове рішення щодо внеску РФ у Раду Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Як відомо, раніше в Держдумі РФ заявляли, що покарають Раду Європи за санкції і скоротять внесок на третину. Йдеться про суму в розмірі майже 11 млн євро.

Теми: ПАРЄРосія
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