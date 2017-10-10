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Арьев: Ягланд убеждает поддаться на шантаж РФ по финансированию ПАСЕ

Вторник, 10 октября 2017, 05:08

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается убедить пойти на уступки российской делегации в ПАСЕ в обмен на финансирование организации.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев написал в facebook.

"Сегодня к нам в группу ЕНП пришел генсек СЕ Турбьерн Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы, перед организацией два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы. Итак имеем попытку высшего руководителя СЕ убедить поддаться на прямой шантаж", - сообщил он.

Арьев добавил, что без ценностей защиты демократии и прав человека СЕ превратится в "блабла-клуб по интересам".

"Мы даже предупредили что в этом клубе тогда будет нечего делать. Но в группе социалистов многие считают, что надо сдаваться и продать индульгенцию за восстановление финансирования", - заявил он.

Как сообщалось, исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл признал, что решение РФ о сокращении финансирования СЕ уже создало серьезные проблемы для организации.

Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС, требуя снятия политических санкций, введенных против российской делегации после незаконной аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в России заявили, что новое решение относительно вклада РФ в Совет Европы на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация принимать полноценное участие в работе ПАСЕ.

Как известно, ранее в Госдуме РФ заявляли, что накажут Совет Европы за санкции и сократят взнос на треть. Речь идет о сумме в размере почти 11 млн евро.

Темы: ПАСЕРосcия
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