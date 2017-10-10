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Бойовики 18 годин вели вогонь у секторі "М": поранено 4 бійців АТО

Вівторок, 10 жовтня 2017, 12:50
Бойовики 18 годин вели вогонь у секторі М: поранено 4 бійців АТО

За добу 9 жовтня четверо українських військових отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це на брифінгу у вівторок розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"На маріупольському напрямку з 2 години ночі і до 20.00 години вечора бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Гнутового, Широкиного, Талаківки і Красногорівки. В результаті цього збройного протистояння двоє наших військовослужбовців дістали поранення та двоє бійців зазнали бойових травмувань", – сказав він.

"У Широкиному ворог застосовував міномет. Бойовики встигли випустити дві міни, поки військовослужбовці не накрили їх вогнем зі станкового протитанкового гранатомету. Після цього ворожий вогонь припинився", – розповів полковник.

За його словами, у Гнутовому ворог обстрілював наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних гранатометів і кулеметів. У відповідь українські військові застосували штатну зброю: великокаліберні кулемети і СПГ

"У бік Талаківки та Красногорівки упродовж 20 хвилин противник вів вогонь зі стрілецької зброї і ручного гранатомета. В цьому випадку також сили АТО відповідали влучним вогнем із великокаліберних кулеметів", – зазначив Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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