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Боевики 18 часов вели огонь в секторе "М": ранены 4 бойца АТО

Вторник, 10 октября 2017, 12:50
Боевики 18 часов вели огонь в секторе М: ранены 4 бойца АТО

За сутки 9 октября четверо украинских военных получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"На мариупольском направлении с 2:00 ночи и до 20.00 часов вечера боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Гнутово, Широкино, Талаковки и Красногоровки. В результате этого вооруженного противостояния двое наших военнослужащих получили ранения и двое бойцов получили боевые травмы", – сказал он.

"В Широкино враг применял миномет. Боевики успели выпустить две мины, пока военнослужащие не накрыли их огнем из станокового противотанкового гранатомета. После этого вражеский огонь прекратился", - рассказал полковник.

По его словам, в Гнутово враг обстреливал наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военные применили штатное оружие: крупнокалиберные пулеметы и СПГ.

"В сторону Талаковки и Красногоровки в течение 20 минут противник вел огонь из стрелецкого оружия и ручного гранатомета. В этом случае также силы АТО отвечали метким огнем из крупнокалиберных пулеметов", - отметил Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

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Темы: АТО
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