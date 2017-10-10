У Росії через фільм про Медведєва затримали директора фонду Навального

Судові пристави у Москві затримали директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова за те, що він не видалив фрагменти фільму "Він вам не Дімон" за позовом мільярдера Алішера Усманова.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Затриманий судовими приставами рано-вранці біля під'їзду будинку. Доставляють на Бутирський вал. Судовий пристав "клятвенно" пообіцяла Навальному кримінальний термін за невиконання рішення суду щодо Усманова, "тому що люблю Росію", - написав Рубанов у Twitter.

З постанови, яку він опублікував, витікає, що затримання пов'язане з відмовою ФБК видалити фрагменти фільму про незадекларовану нерухомість прем'єра РФ Дмитра Медведєва "Він вам не Дімон" за позовом мільярдера Алішера Усманова.

Як повідомлялося, у вересні Люблінський суд Москви задовольнив позов про захист ділової репутації фонду "Соцгоспроект" до опозиціонера Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією.

Зазначається, що суд визнав таким, що не відповідає дійсності, факт передачі хабаря у вигляді особняка із земельною ділянкою від мільярдера Алішера Усманова "Соцгоспроекту".

Таким чином, суд зобов’язав Навального та ФБК видалити фрагменти розслідування та знятого за ним фільму, які містять інформацію про хабар.