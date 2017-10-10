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У Росії через фільм про Медведєва затримали директора фонду Навального

Вівторок, 10 жовтня 2017, 13:20

Судові пристави у Москві затримали директора Фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова за те, що він не видалив фрагменти фільму "Він вам не Дімон" за позовом мільярдера Алішера Усманова.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Затриманий судовими приставами рано-вранці біля під'їзду будинку. Доставляють на Бутирський вал. Судовий пристав "клятвенно" пообіцяла Навальному кримінальний термін за невиконання рішення суду щодо Усманова, "тому що люблю Росію", - написав Рубанов у Twitter.

З постанови, яку він опублікував, витікає, що затримання пов'язане з відмовою ФБК видалити фрагменти фільму про незадекларовану нерухомість прем'єра РФ Дмитра Медведєва "Він вам не Дімон" за позовом мільярдера Алішера Усманова.

Як повідомлялося, у вересні Люблінський суд Москви задовольнив позов про захист ділової репутації фонду "Соцгоспроект" до опозиціонера Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією.

Зазначається, що суд визнав таким, що не відповідає дійсності, факт передачі хабаря у вигляді особняка із земельною ділянкою від мільярдера Алішера Усманова "Соцгоспроекту".

Таким чином, суд зобов’язав Навального та ФБК видалити фрагменти розслідування та знятого за ним фільму, які містять інформацію про хабар.

Теми: РосіяопозиціясудМедведєв
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