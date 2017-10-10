В России из-за фильма о Медведеве задержали директора фонда Навального

Судебные приставы в Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова за то, что он не удалил фрагменты фильма "Он вам не Димон" по иску миллиардера Алишера Усманова.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. Судебный пристав "клятвенно" пообещала Навальному уголовный срок за невыполнение решения суда по Усманову, "потому что люблю Россию", - написал Рубанов в Twitter.

Из постановления, которое он опубликовал, следует, что задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма о незадекларированной недвижимости премьера РФ Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" по иску миллиардера Алишера Усманова.

Как сообщалось, в сентябре Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации фонда "Соцгоспроект" к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.

Отмечается, что суд признал не соответствующим действительности факт передачи взятки в виде особняка с земельным участком от миллиардера Алишера Усманова "Соцгоспроекту".

Таким образом, суд обязал Навального и ФБК удалить фрагменты расследования и снятого по нему фильма, содержащие информацию о взятке.