На військовому арсеналі у Чернігівській області знайшли порушення

Військова прокуратура виявила порушення використання бюджетних коштів під час облаштування арсеналу боєприпасів у місті Ічня Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

Установлено, що в липні командування військової частини уклало договір з комерційною структурою на проведення ремонту вантажної платформи в місцях зберігання боєприпасів на загальну суму 199 тисяч гривень.

Ці кошти перерахували на рахунок виконавця. Також було складено і затверджено акти виконаних робіт.

Однак під час перевірки з'ясувалося, що зазначені роботи на об’єкті не завершено. А комісія військової частини належного контролю якості та повноти виконаних робіт не проводила.

Стан виконання робіт Фото прокуратури

"Окрім того, було виявлено низку порушень вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, несення служби воєнізованою охороною частини, протипожежної безпеки тощо", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим щодо заступника командира військової частини та керівника комісії – начальника зберігання цієї військової частини склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (Недбале ставлення до військової служби) КУпАП.

Разом з тим, на адресу начальника Озброєння ЗСУ внесено подання з приводу надання неправомірної переваги суб’єкту підприємницької діяльності та безпідставному перерахуванню бюджетних коштів.

Повідомляється, що перевірка проводилася в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом здійснення диверсії на арсеналі у м. Калинівка Вінницької області, оскільки органи прокуратури позбавлені права здійснювати перевірки дотримання вимог закону військовими частинами.