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На военном арсенале в Черниговской области нашли нарушения

Вторник, 10 октября 2017, 14:46

Военная прокуратура выявила нарушения использования бюджетных средств при обустройстве арсенала боеприпасов в городе Ичня Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что в июле командование воинской части заключило договор с коммерческой структурой на проведение ремонта грузовой платформы в местах хранения боеприпасов на общую сумму 199 тысяч гривен.

Эти средства перечислили на счет исполнителя. Также были составлены и утверждены акты выполненных работ.

Однако при проверке выяснилось, что указанные работы на объекте не завершены. А комиссия воинской части контроля качества и полноты выполненных работ не проводила. 

 

Состояние выполнения работ на объекте

Фото Прокуратуры

"Кроме того был выявлен ряд нарушений требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несения службы военизированной охраной части, противопожарной безопасности и т.д.", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении заместителя командира воинской части и руководителя комиссии – начальника хранения этой воинской части составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 172-15 (Небрежное отношение к военной службе) КоАП.

Вместе с тем, в адрес начальника Вооружения ВСУ внесено представление по поводу предоставления неправомерного преимущества субъекту предпринимательской деятельности и безосновательное перечисление бюджетных средств.

Сообщается, что проверка проводилась в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту совершения диверсии на арсенале в г. Калиновка Винницкой области, поскольку органы прокуратуры лишены права осуществлять проверки соблюдения требований закона военными частями.

Темы: Черниговская областьпрокуратура
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