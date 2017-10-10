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В Запоріжжі на хабарі затримали посадовця митного контролю аеропорту

Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:50

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі посадовця відділу митного оформлення посту "Запоріжжя - аеропорт".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що посадовець вимагав від місцевого мешканця 3 тисячі доларів за безперешкодне оформлення вантажу.

 

Він був затриманий у центрі міста під час отримання другої половини хабара у розмірі 2400 доларів.

 

За інформацією правоохоронців, радник податкової та митної справи у Запоріжжі систематично отримував гроші з підприємців та фізичних осіб за не створення штучних перешкод при розмитненні товарів.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлено йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Як відомо, минулого тижня на хабарі був затриманий головний митний інспектор "Херсон-порту".  Він вимагав 1050 доларів з українця за безперешкодне проходження багажу через митний контроль.

Українська правда

Теми: ЗапоріжжяхабараеропортмитницяСБУ
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