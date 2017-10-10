Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье на взятке задержали чиновника таможенного контроля аэропорта

Вторник, 10 октября 2017, 14:50

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке чиновника отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чиновник требовал от местного жителя 3 тысячи долларов за беспрепятственное оформление груза.

 

Он был задержан в центре города во время получения второй половины взятки в размере 2400 долларов.

 

По информации правоохранителей, советник налогового и таможенного дела в Запорожье систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц за не создание искусственных препятствий при растормаживании товаров.

Прокуратура открыла уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как известно, на прошлой неделе на взятке был задержан главный таможенный инспектор "Херсон-порт". Он требовал 1050 долларов с украинца за беспрепятственное прохождение багажа через таможенный контроль.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьевзяткааэропорттаможняСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Запорожье слышали взрыв – СМИ
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: