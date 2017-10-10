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Під Калинівкою БТР зніс з дороги легковик

Вівторок, 10 жовтня 2017, 15:52

10 жовтня у Калинівському районі Вінницької області БТР протаранив легковий автомобіль Peugeot.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції регіону.

Попередньо слідство встановило, що водій БТР-80, який виїжджав у складі колони на головну дорогу "Житомир – Могилів-Подільський", не надав переваги в русі автомобілю Peugeot Expert і збив його в кювет.

За інформацією поліції, постраждав водій легковика. Його доставили до нейрохірургічного відділення вінницької лікарні. Загрози його життю немає.

Слідчі поліції розпочали за даним фактом кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху.

 
фото vn.20minut.ua
 
фото vn.20minut.ua

Українська правда

Теми: ДТПавтоарміяВінницька область
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