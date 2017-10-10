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Под Калиновкой БТР снес с дороги легковушку

Вторник, 10 октября 2017, 15:52

10 октября во Калиновском районе Винницкой области БТР протаранил легковой автомобиль Peugeot.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции региона.

Предварительно следствие установило, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу "Житомир - Могилев-Подольский", не предоставил преимущество в движении автомобилю Peugeot Expert и сбил его в кювет.

По информации полиции, пострадал водитель легковушки. Его доставили в нейрохирургическое отделение винницкой больницы. Угрозы его жизни нет.

Следователи полиции открыли по данному факту уголовное производство о нарушении правил дорожного движения.

 
фото vn.20minut.ua
 
фото vn.20minut.ua

Украинская правда

Темы: ДТПавтоармияВинницкая область
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