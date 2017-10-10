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ТІ Україна вийшла з комісії з відбору членів НАЗК через спроби впливу

Вівторок, 10 жовтня 2017, 17:03

Голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов вийшов зі складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться на сайті ТІ Україна.

Марусов пояснив своє рішення постійними спробами влади встановити контроль над НАЗК та політичним впливом на процес відбору кандидатів.

"Зважаючи на те, що один голос не дає можливості суттєво впливати на процеси в НАЗК, а позицію нашої організації влада демонстративно ігнорує, члени Правління ТІ Україна прийняли рішення про мій вихід з конкурсної комісії", – зазначив голова правління.

Прикладом політизації діяльності Нацагентства з питань запобігання корупції, на думку прес-служби ТІ Україна, є голосування за кандидата на посаду члена НАЗК Олександра Скопича його керівником, членом конкурсної комісії Костянтином Ващенко, в якому суд не побачив конфлікту інтересів. Ващенко є Головою Національного агентства України з питань державної служби, а Скопич на той момент був його заступником.

ТІ також наводить як приклад головування Наталії Корчак, яка не володіє достатніми фаховими компетенціями та професійним досвідом, але натомість є близькою до партії "Народний Фронт".

"Подібна політична ангажованість є неприпустимою для керівника головного антикорупційного превентивного органу країни", – заявили в ТІ Україна.

Організація також заявила, що визнає співвідповідальність за ситуацію в НАЗК, але звинуватила уряд в ігноруванні заклику розібратися зі зривами впровадження е-декларування в серпні та вересні 2015 року та у відсутності реакції на заяви про періодичні проблеми з декларуванням.

"Transparency International Україна зазначає, що уважно відслідковуватиме подальшу роботу НАЗК та про будь-які випадки політизації роботи органу невідкладно інформуватиме українську та світову громадськість", – підсумували в організації.

Українська правда

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Теми: НАЗК
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