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ТІ Украина вышла из комиссии по отбору членов НАПК из-за попытки влияния

Вторник, 10 октября 2017, 17:03

Председатель правления Transparency International Украина Андрей Марусов вышел из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится на сайте ТІ Украины.

Марусов объяснил свое решение постоянными попытками власти установить контроль над НАПК и политическим влиянием на процесс отбора кандидатов.

"Учитывая то, что один голос не дает возможности существенно влиять на процессы в НАПК, а позицию нашей организации власти демонстративно игнорирует, члены Правления ТІ Украина приняли решение о моем выходе из конкурсной комиссии", - отметил председатель правления.

Примером политизации деятельности Нацагентства по предупреждению коррупции, по мнению пресс-службы ТІ Украины, является голосование за кандидата на должность члена НАПК Александра Скопича его руководителем, членом конкурсной комиссии Константином Ващенко, в котором суд не увидел конфликта интересов. Ващенко является Председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, а Скопич на тот момент был его заместителем.

ТІ также приводит в пример председательство Натальи Корчак, которая не обладает достаточными профессиональными компетенциями и профессиональным опытом, но зато близка к партии "Народный Фронт".

"Подобная политическая ангажированность недопустима для руководителя главного антикоррупционного превентивного органа страны", - заявили в ТІ Украины.

Организация также заявила, что признает совместную ответственность за ситуацию в НАПК, но обвинила правительство в игнорировании призыва разобраться с срывами внедрения е-декларирования в августе и сентябре 2015 года и в отсутствии реакции на заявления о периодических проблем с декларированием.

"Transparency International Украина отмечает, что будет внимательно отслеживать дальнейшую работу НАПК и о любых случаях политизации работы органа безотлагательно информировать украинскую и мировую общественность", - подытожили в организации.

Украиснкая правда

Темы: НАПК
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