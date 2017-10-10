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Омелян здивований, що Гройсман хоче перевірити його дії щодо Ryanair

Вівторок, 10 жовтня 2017, 18:16

Міністр інфраструктури Володимир Омелян здивований проханням прем'єра Володимира Гройсмана перевірити його дії в розгляді пропозицій і проведення переговорів з ірландським лоу-костом Ryanair.

Про це сказав міністр під час брифінгу в Києві у вівторок, коментуючи відповідний лист прем’єра до Національного антикорупційного бюро, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо ситуації з Ryanair - я мав можливість бачити цю публікацію. Я дуже сподіваюся, що цього листа з боку уряду не було", - зазначив він.

"А то виходить дивовижна ситуація, коли, з одного боку, ми маємо єдину позицію президента, прем'єра та профільного міністра, що лоу-кости необхідно в Україну заводити, а водночас подають листа до НАБУ з проханням перевірити дії", - додав міністр.

Раніше "Економічна правда" повідомила, що НАБУ не розпочинало досудове розслідування через скандал навколо переговорів з авіаперевізником Ryanair за зверненням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Видання оприлюднило скрин-шоти листа прем'єра та відповіді НАБУ проекту "Марлін".

НАБУ зазначило, що отримало листа від Кабміну щодо перевірки наявності можливого кримінального правопорушення в діях міністра інфраструктури та гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час розгляду пропозицій, проведення переговорів та підписання документів з авіакомпанією Ryanair.

При цьому, в НАБУ також додали, що за фактами, зазначеними в листі, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися та досудове розслідування не розпочиналось.

Водночас 12 липня Гройсман доручив залучити НАБУ до оцінки переговорного процесу з ірландським авіаперевізником Ryanair про польоти в Україну і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.

Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, хоча у березні повідомила, що почне виконувати рейси з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм з жовтня 2017 року.

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