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Омелян удивлен, что Гройсмана хочет проверить его действия по Ryanair

Вторник, 10 октября 2017, 18:16

Министр инфраструктуры Владимир Омелян удивлен просьбой премьера Владимира Гройсмана проверить его действия в рассмотрении предложений и проведение переговоров с ирландским лоу-костом Ryanair.

Об этом сказал министр на брифинге в Киеве во вторник, комментируя соответствующее письмо премьера к Национальному антикоррупционному бюро, передает Інтерфакс-Україна.

"О ситуации с Ryanair – я имел возможность видеть эту публикацию. Я очень надеюсь, что этого письма со стороны правительства не было", – отметил он.

"А то получается удивительная ситуация, когда, с одной стороны, мы имеем единую позицию президента, премьер-министра и профильного министра, что лоу-косты необходимо в Украину заводить, но одновременно подают письмо НАБУ с просьбой проверить действия", - сказал министр инфраструктуры.

Ранее "Экономическая правда" сообщила, что НАБУ не начинала досудебное расследование из-за скандала вокруг переговоров с авиаперевозчиком Ryanair по обращению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Издание обнародовало скрин-шоты письма премьера и ответы НАБУ проекту "Марлин".

НАБУ отметило, что получило письмо от Кабинета министров по проверке наличия возможного уголовного преступления в действиях министра инфраструктуры и генерального директора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" во время рассмотрения предложений, проведения переговоров и подписания документов с авиакомпанией Ryanair .

При этом в НАБУ также добавили, что по фактам, указанным в письме, сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились и досудебное расследование не начиналось.

В то же время 12 июля Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с ирландским авиаперевозчиком Ryanair о полетах в Украине и заявил о необходимости восстановления этих переговоров.

Как известно, 10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" объявила об отмене полетов в Украину, хотя в марте сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

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