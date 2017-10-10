МЗС відповіло на заяву Угорщини про перегляд асоціації з ЄС через мову

МЗС України здивоване заявою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто стосовно перегляду угоди про асоціацію між Україною та ЄС через новий закон України "Про освіту".

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

"Угорщина має право порушувати будь-яке питання в рамках ЄС. Але рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі", - йдеться у заяві.

В МЗС вказали, що неодноразово наголошували на своїй відкритості до предметних переговорів.

"Попри пропозицію української сторони щодо спільного відвідання Закарпаття главами МЗС двох країн, угорською стороною було ухвалено рішення здійснити такий візит в односторонньому порядку", - повідомили в МЗС.

Там вказали, що міністр закордонних справ Павло Клімкін готовий відвідати Будапешт 12 жовтня, а міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підтвердила готовність зустрітися з міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом у Києві 19 жовтня.

"Дискусія має вестися на основі аргументів", - заявили в МЗС.

Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що новий закон України "Про освіту" суттєво порушує принципи Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Через це, сказав міністр, він планує ініціювати наступного понеділка на нараді міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу в Люксембурзі перегляд цієї угоди з Україною.