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МИД ответил на заявление Венгрии о пересмотре ассоциации с ЕС из-за языка

Вторник, 10 октября 2017, 18:43

МИД Украины удивлен заявлением министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по пересмотру соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за нового закона Украины "Об образовании".

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", - говорится в заявлении.

В МИД указали, что неоднократно отмечали свою открытость к предметным переговорам.

"Несмотря на предложение украинской стороны относительно общего посещения Закарпатья главами МИД двух стран, венгерской стороной было принято решение осуществить такой визит в одностороннем порядке", - сообщили в МИД.

Там указали, что министр иностранных дел Павел Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в Киеве 19 октября.

"Дискуссия должна вестись на основе аргументов", - заявили в МИД.

Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Из-за этого, сказал министр, он планирует инициировать следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге просмотр этого соглашения с Украиной.

Темы: МИДВенгрияобразование
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