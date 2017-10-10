МИД ответил на заявление Венгрии о пересмотре ассоциации с ЕС из-за языка

МИД Украины удивлен заявлением министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по пересмотру соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за нового закона Украины "Об образовании".



Об этом говорится в заявлении украинского МИД.



"Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", - говорится в заявлении.



В МИД указали, что неоднократно отмечали свою открытость к предметным переговорам.



"Несмотря на предложение украинской стороны относительно общего посещения Закарпатья главами МИД двух стран, венгерской стороной было принято решение осуществить такой визит в одностороннем порядке", - сообщили в МИД.



Там указали, что министр иностранных дел Павел Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в Киеве 19 октября.



"Дискуссия должна вестись на основе аргументов", - заявили в МИД.



Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Из-за этого, сказал министр, он планирует инициировать следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге просмотр этого соглашения с Украиной.