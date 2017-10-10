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Госсекретарем Минздрава избрали Артема Янчука

Вторник, 10 октября 2017, 20:10

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала Артема Янчука госсекретарем Министерства здравоохранения.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Янчук является заместителем директора Института законодательства Верховной Рады.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом директора ООО "Дентал депо" Николая Слипченко, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Янчук откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Наталья Шолойко, которою конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минздрава по результатам первого конкурса, не прошла второй этап отбора повторного конкурса на данную должность.

Как известно, в 2016 году конкурсная комиссия уже избирала Наталью Шолойко госсекретарем Минздрава.

Но тогда исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против назначения Шолойко госсекретарем.

Она заявила, что по данным общественной организации, проводившей мониторинг участников конкурса, Шолойко не может занимать должность госсекретаря Минздрава в связи с конфликтом интересов и фигурированием ее имени в коррупционных скандалах.

После этого в суд было подано несколько исков на отмену результатов конкурса, но суд оставил из без рассмотрения.

В сентябре Кабмин отказался назначать Шолойко госсекретарем Минздрава и объявил повторный конкурс.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

Украинские новости

Темы: Минздрав
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