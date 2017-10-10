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Поліція порушила справи щодо 16 політсил

Вівторок, 10 жовтня 2017, 22:41

Поліція розпочала 16 кримінальних проваджень стосовно українських політичних партій після звернення НАЗК.

Про це повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

"Департаментом з питань запобігання політичній корупції НАЗК в органи Національної поліції було надіслано 25 заяв про вчинення правопорушень. Було розпочато кримінальні провадження, про що було повідомлено НАЗК, щодо 16 політичних партій", - написала вона на Facebook, зазначивши, що порушення стосуються порядку фінансування виборчої кампанії кандидата або політсили.

Зокрема, йдеться про "Аграрну партію України", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Власну силу", "Зелених", "Наш край", "Народний рух України", "Нову політику", "Комуністичну партію України", "Партію сильної влади", "Самоврядну українську державу", "Партію вільних демократів", "Політичне об’єднання "Пряма дія", "Патріотичну партію України", "Партію "Національно-демократичне об’єднання "Україна", "Українську партію честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю".

"Останній лист до Нацполіції щодо результатів розгляду заяв та перебігу розпочатих за ними кримінальних проваджень НАЗК направило на минулому тижні. Буде інформація, повідомлю", - додала Корчак.

Українська правда

Теми: НАЗКполіціяпартії
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