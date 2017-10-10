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Полиция возбудила дела в отношении 16 политсил

Вторник, 10 октября 2017, 22:41

Полиция начала 16 уголовных производств в отношении украинских политических партий после обращения НАПК.

Об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК в органы Национальной полиции было отправлено 25 заявлений о совершении правонарушений. Были начаты уголовные производства, о чем было сообщено НАПК, в отношении 16 политических партий", - написала она на Facebook, отметив, что нарушения касаются порядка финансирования избирательной кампании кандидата или политсилы.

В частности, речь идет об "Аграрной партии Украины", "Всеукраинском объединении "Свобода", "Всеукраинском объединении "Батькивщина", "Собственной силе", "Зеленых", "Нашем крае", "Народном рухе Украины", "Новой политике", "Коммунистической партии Украины", "Партии сильной власти", "Самоуправленческом украинском государстве", "Партии свободных демократов", "Политическом объединении "Прямое действие", "Патриотической партии Украины", "Партии "Национально-демократическое объединение "Украина", "Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью".

"Последнее письмо в Нацполицию по результатам рассмотрения заявлений и ходе начатых по ним уголовных производств НАПК направило на прошлой неделе. Будет информация, сообщу", - добавила Корчак.

Украинская правда

Темы: НАПКполицияпартии
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