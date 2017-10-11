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Прес-секретар Тимошенко назвала інформацію про ломбарди маячнею

Середа, 11 жовтня 2017, 01:01

Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока заявляє, що у сім'ї Тимошенко немає мережі ломбардів.

Таким чином у соцмережі Facebook вона прокоментувала інформацію, яка раніше з'явилася в ЗМІ, про те, що сім'я Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах.

"Тут ЗМІ поширюють маячню про "ломбарди Тимошенко". Ніяких міфічних ломбардів в родини Тимошенко немає, а якщо знайдеться документальне підтвердження їх існуванню, то їх передадуть на розвиток української журналістики", - написала вона.

У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігус" під назвою "Гроші від Тимошенко", яке було опубліковано 10 жовтня, говориться, що сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід в 2,4 мільйона гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка".

"Українська правда" в Threads

Теми: Тимошенкогроші
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