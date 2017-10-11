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Армія Іраку звільнила від ІДІЛ місто Ель-Хувейджа

Середа, 11 жовтня 2017, 04:38

Іракські урядові сили звільнили з-під контролю терористичної організації "Ісламська держава" місто Ель-Хувейджа на північному сході країни.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabiaсо з посиланням на заяву офіційного представника командування армії Іраку.

"Передові частини армії Іраку спільно із загонами народного ополчення завершили другий етап операції по звільненню Ель-Хувейджи від терористів і виконали завдання з відновлення повного контролю над містом", - зазначив він.

Співрозмовник телеканалу уточнив, що за час військової кампанії в Ель-Хувейджі була взята під контроль основна траса регіону, що з'єднує місто з Кіркуком.

Укрінформ

Теми: Ірак
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