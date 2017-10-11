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Армия Ирака освободила от ИГИЛ город Эль-Хувейджа

Среда, 11 октября 2017, 04:38

Иракские правительственные силы освободили из-под контроля террористической организации "Исламское государство" город Эль-Хувейджа на северо-востоке страны.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiaсо со ссылкой на заявление официального представителя командования армии Ирака.

"Передовые части армии Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджы от террористов и выполнили задачи по восстановлению полного контроля над городом", - отметил он.

Собеседник телеканала уточнил, что за время военной кампании в Эль-Хувейджи была взята под контроль основная трасса региона, соединяющий город с Киркуком.

Укринформ

Темы: Ирак
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