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ОБСЄ: Бойовики не хотіли пускати спостерігачів через блокпост

Середа, 11 жовтня 2017, 05:34
ОБСЄ: Бойовики не хотіли пускати спостерігачів через блокпост

9 жовтня озброєні бойовики "ДНР" зупинили спостерігачів місії ОБСЄ, не даючи їм проїхати через блокпост в окупованій Горлівці.

Про це йдеться в звіті ОБСЄ, опублікованому 10 жовтня.

"На блокпості "ДНР", розташованому на північно-західній околиці Горлівки на автодорозі T0513, озброєні особи зупинили патруль Місії і вимагали провести огляд багажників автомобілів СММ, а також перевірити вміст ящиків для інструментів. Спостерігачі відкрили багажники, проте не показали вміст ящиків для інструментів. Озброєні особи не дозволили патрулю СММ проїхати через блокпост", - наголошується в звіті.

Спостерігачі поінформували про це СЦКК. Приблизно через годину бойовики все-таки дозволили спостерігачам проїхати, не вимагаючи відкрити ящики для інструментів.

Крім того, місія не змогла проїхати в населений пункт Весела Гора Луганській області, тимчасово підконтрольний терористам.

"Команда Місії знову бачила знак, що попереджає про мінну небезпеку..., встановлений на асфальтованій дорозі на північній околиці підконтрольного "ЛНР" с. Весела Гора (16 км на північ від Луганська), проте спостерігачі звернули увагу, що знак був переміщений на 100-150 м на південь від початкового положення, через що патруль СММ не зміг проїхати в напрямку Веселої Гори", - йдеться в повідомленні.

При цьому спостерігачі ОБСЄ бачили, як чоловік у військовому одязі на автомобілі збив цей знак і проїхав по ньому.

Теми: ОБСЄДонбас
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