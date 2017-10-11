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ОБСЕ: Боевики не хотели пускать наблюдателей через блокпост

Среда, 11 октября 2017, 05:34
ОБСЕ: Боевики не хотели пускать наблюдателей через блокпост

9 октября вооруженные боевики "ДНР" остановили наблюдателей миссии ОБСЕ, не давая им проехать через блокпост в оккупированной Горловке.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 10 октября.

"На блокпосте "ДНР", расположенному на северо-западной окраине Горловки на автодороге T0513, вооруженные лица остановили патруль Миссии и потребовали провести осмотр багажников автомобилей СММ, а также проверить содержимое ящиков для инструментов. Наблюдатели открыли багажники, однако не показали содержимое ящиков для инструментов. Вооруженные лица не разрешили патрулю СММ проехать через блокпост", - отмечается в отчете.

Наблюдатели проинформировали об этом СЦКК. Приблизительно через час боевики все-таки разрешили наблюдателям проехать, не требуя открыть ящики для инструментов.

Кроме того, миссия не смогла проехать в населенный пункт Веселая Гора Луганской области, временно подконтрольный террористам.

"Команда Миссии вновь видела знак, предупреждающий о минной опасности…, установленный на асфальтированной дороге на северной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), однако наблюдатели обратили внимание, что знак был перемещен на 100–150 м южнее от первоначального положения, из-за чего патруль СММ не смог проехать в направлении Веселой Горы", - говорится в сообщении.

При этом наблюдатели ОБСЕ видели, как мужчина в военной одежде на автомобиле сбил этот знак и проехал по нему.

Темы: ОБСЕДонбасс
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