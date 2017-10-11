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Доба в АТО: 15 обстрілів, 4 військових ЗСУ отримали поранення

Середа, 11 жовтня 2017, 07:56

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У відповідь Збройні Сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій 4 наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

З 16:00 і майже до 19:00 бойовики 4 рази з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорних пунктах біля Новоалександровки.

"Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18.00 години отримав поранення один наш боєць. Крім того під ворожим вогнем ввечері опинились захисники Трьохізбенки", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Близько 18:00 в результаті обстрілу українських позицій з озброєння БМП і великокаліберного кулемета неподалік Зайцевого отримав поранення ще один український боєць. Також вночі кулемет сепаратистів працював біля Майорська.

Вдень на Приморському напрямку, за уточненими даними, під час обстрілу укріплень сил АТО отримали поранення двоє захисників Широкиного. Увечері з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били в районі Старогнатівки і Талаківки.

Теми: АТОЗбройні силиДонбас
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