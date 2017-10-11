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Сутки в АТО: 15 обстрелов, 4 военных ВСУ получили ранения

Среда, 11 октября 2017, 07:56

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В ответ Вооруженные Силы Украины 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

С 16:00 и почти до 19:00 боевики 4 раза из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по опорным пунктам возле  Новоалександровки.

"Наши военные жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18:00 получил ранение один наш боец. Кроме того под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки", - отметили в штабе.

На Донецком направлении количество огневых провокаций несколько уменьшилась.  Около 18:00 в результате обстрела украинских позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета неподалеку Зайцев получил ранения еще один украинский боец. Также ночью пулемет сепаратистов работал возле Майорска.

Днем на Приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. Вечером из  противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов  боевики били в районе Старогнатовки и Талаковки.

Темы: АТОВооруженные силыДонбасс
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