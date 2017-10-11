Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"

Середа, 11 жовтня 2017, 08:58
У Бахчисараї затримали кількох осіб. ФСБ киває на справу Хізб ут-Тахрір

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на регіональне управління ФСБ РФ.

"Припинено діяльність бахчисарайського осередку забороненої в РФ міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", – повідомило відомство.

Щодо шістьох членів осередку порушили кримінальну справу за ч. 1 і 2 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації").

Інші подробиці справи прес-служба УФСБ поки не розголошує "в інтересах слідства".

На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи, уточнюють у ФСБ.

Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводять у домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

Адвокат Еміль Курбедінов прибув на обшук у Асанова Марлена (Сулейман) і пише, що його не пускають – натомість там літають дрони й інтернет "працює через раз".

За даними правозахисників, силовики забрали Рефата Асанова – батька Сулеймана, Ельнура Асанова – брата Сулеймана, Ернеса Ібрагімова – родича Сулеймана, Рудема Неджиєва – працівника Сулеймана, Ельдара Асанова – сусіда Сулеймана.

Їх уже привезли в Бахчисарайський РВВС. Вони чекають юристів.

Пізніше з'явилася інформація про ще чотирьох затриманих - Сейрана Салієва, Мемета Белялова, Тімура Ібрагімова та Ескендера Сулейманова.

Українська правда, доповнено

Теми: КримРосіякримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: