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В Бахчисарае задержали нескольких человек. ФСБ кивает на дело "Хизб ут-Тахрир"

Среда, 11 октября 2017, 08:58
В Бахчисарае задержали нескольких человек. ФСБ кивает на дело Хизб ут-Тахрир

В Федеральной службе безопасности России утверждают, что в аннексированном Крыму пресекли деятельность ячейки последователей запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", – сообщило ведомство.

В отношении шестерых членов ячейки возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Другие подробности дела пресс-служба УФСБ пока не разглашает "в интересах следствия".

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточняют в ФСБ.

Как известно, ранним утром 11 октября в городе Бахчисарай в аннексированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. Обыски проводят в домах Сулеймана Асанова, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева.

Адвокат Эмиль Курбединов прибыл на обыск у Асанова Марлена (Сулейман) и пишет, что его не пускают – зато там летают дроны и интернет "работает через раз".

По данным правозащитников, силовики забрали Асанова Рефата – отец Сулеймана, Эльнура Асанова – брат Сулеймана, Ибрагимова Эрнеса Ибрагимова – родственника Сулеймана, Рудема Неджиева – работника Сулеймана, Эльдара Асанова – соседа Сулеймана.

Их уже привезли в Бахчисарайское РОВД. Они ждут юристов.

Позднее появилась информация о еще четверых задержанных - Сейране Салиеве, Мемете Белялове, Тимуре Ибрагимове и Эскендере Сулейманове.

Украинская правда, дополнено

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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