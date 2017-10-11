"Нафтогаз" очікує, що "Газпром" сплатить йому "мільярди доларів"

НАК "Нафтогазу" очікує, що за рішенням Стокгольмського арбітражу російський "Газпром" виплатить українській компанії "мільярди доларів".

Про це в інтерв'ю DW заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Ми очікуємо, що "Газпром" буде виплачувати нам дуже значну суму. Йдеться про мільярди доларів, якщо не про суму більше десяти мільярдів. Ми не очікуємо, що в результаті цього процесу ми у підсумку щось будемо платити "Газпрому"", - сказав він.

Вітренко очікує, що "Газпром" все-таки виконає рішення арбітражу, оскільки на його закордонні активи "може бути достатньо легко накласти стягнення".

"У будь-якій країні, яка ратифікувала Нью-Йоркську конвенцію про виконання рішень арбітражів, можна прийти і накласти стягнення на активи. Наприклад, на газ, який "Газпром" постачає Європі, або інші активи.

Незважаючи на те, що "Газпром" подаватиме апеляцію, ми очікуємо, що компанія змушена буде виконати рішення арбітражу, на відміну від справ, коли фігурантом позову є Росія, і вона має так званий суверенний імунітет, і відповідно з неї набагато складніше стягнути будь-які суми", - пояснив Вітренко.

Він висловив сподівання, що апеляція, якщо її подасть "Газпром", задоволена не буде.

"Ми не очікуємо, що ця апеляція буде задоволена, бо ми не бачимо ніяких процесуальних порушень з боку трибуналу, які можуть призвести до скасування його рішення. А, наскільки ми розуміємо, вони можуть апелювати тільки до порушення процедури… Навіть якщо апеляція якимось чином скасує це рішення, "Газпрому" доведеться подавати позов до нового арбітражу, але мені це здається мало реальним", - сказав Вітренко.

Він також додав, що після рішення арбітражу питання про нові домовленості з "Газпромом" уже не стоятиме.

"Питання про нові домовленості вже не стоїть. Або буде таке рішення арбітражу щодо купівлі газу у "Газпрому" з боку "Нафтогазу", яке дійсно можна буде виконати і сторони будуть виконувати, або такого рішення не буде. Ми не розраховуємо, що ми досягнемо якихось нових домовленостей із росіянами", - сказав Вітренко.

Як відомо, у Стокгольмському арбітражі розпочались слухання у суперечці між українською компанією "Нафтогаз України" та російським газовим монополістом "Газпромом" відносно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року.

Ці слухання відбуваються, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо імплементації проміжного рішення, ухваленого арбітражем у травні цього року.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Загалом "Нафтогаз" подав два позови: щодо транзитного контракту і щодо контракту на купівлю-продаж.

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