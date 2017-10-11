"Нафтогаз" ожидает, что "Газпром" заплатит ему "миллиарды долларов"

НАК "Нафтогаз" ожидает, что по решению Стокгольмского арбитража российский "Газпром" выплатит украинской компании "миллиарды долларов".

Об этом в интервью DW заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса мы в итоге что-то будем платить "Газпрому"", - сказал он.

Он ожидает, что "Газпром" все-таки выполнит решение арбитража, поскольку на его зарубежные активы "может быть достаточно легко наложить взыскания".

"В любой стране, которая ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию о выполнении решений арбитражей, можно прийти и наложить взыскания на активы. Например, на газ, который "Газпром" поставляет Европе, или другие активы.

Несмотря на то, что "Газпром" будет подавать апелляцию, мы ожидаем, что компания вынуждена будет выполнить решение арбитража, в отличие от дел, когда фигурантом иска является Россия, и она имеет так называемый суверенный иммунитет, и соответственно с нее сложнее взыскать любой суммы", - пояснил Витренко.

Он выразил надежду, что апелляция, если ее подаст "Газпром", удовлетворена не будет.

"Мы не ожидаем, что эта апелляция не будет удовлетворена, потому что мы не видим никаких процессуальных нарушений со стороны трибунала, которые могут привести к отмене его решения. А, насколько мы понимаем, они могут апеллировать только к нарушению процедуры ... Даже если апелляция каким-то образом отменит это решение, "Газпрому" придется подавать иск в новый арбитраж, но мне это кажется малореальным", - сказал Витренко.

Он также добавил, что после решения арбитража вопрос о новых договоренностях с "Газпромом" уже не будет стоять.

"Вопрос о новых договоренностях уже не стоит. Или будет такое решение арбитража по покупке газа у "Газпрома" со стороны "Нафтогаза", которое действительно можно будет выполнить, и стороны будут выполнять, или такого решения не будет. Мы не рассчитываем, что мы достигнем каких-то новых договоренностей с россиянами", - сказал Витренко.

Как известно, в Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом" относительно условий контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года.

Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года.

31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Всего "Нафтогаз" подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.

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