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Суд знову відклав справу Януковича, не з'явився адвокат

Середа, 11 жовтня 2017, 10:22

Оболонський райсуд Києва переніс на 19 жовтня розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через неявку адвоката.

Про це повідомив у середу головуючий у колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

За його словами, державний захисник Максим Герасько надіслав суду повідомлення, що продовжує перебувати у відрядженні в Росії та повернеться до Україну 13 жовтня. У зв'язку з цим Герасько попросив суд відкласти розгляд справи.

Прокуратура назвала такі дії захисника затягуванням судового процесу, проте суд все одно переніс розгляд справи.

Як повідомлялося, 5 жовтня державний адвокат президента-втікача Максим Герасько вилетів до Ростова-на-Дону для зустрічі з клієнтом.

Суд почав розглядати справу про зраду екс-президента 4 травня.

Теми: Януковичсуд
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