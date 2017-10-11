Суд знову відклав справу Януковича, не з'явився адвокат

Оболонський райсуд Києва переніс на 19 жовтня розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через неявку адвоката.

Про це повідомив у середу головуючий у колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

За його словами, державний захисник Максим Герасько надіслав суду повідомлення, що продовжує перебувати у відрядженні в Росії та повернеться до Україну 13 жовтня. У зв'язку з цим Герасько попросив суд відкласти розгляд справи.

Прокуратура назвала такі дії захисника затягуванням судового процесу, проте суд все одно переніс розгляд справи.

Як повідомлялося, 5 жовтня державний адвокат президента-втікача Максим Герасько вилетів до Ростова-на-Дону для зустрічі з клієнтом.

Суд почав розглядати справу про зраду екс-президента 4 травня.