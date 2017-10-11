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Суд снова отложил дело Януковича, не явился адвокат

Среда, 11 октября 2017, 10:22

Оболонский райсуд Киева перенес на 19 октября рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича из-за неявки адвоката.

Об этом сообщил в среду председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Украинские новости".

По его словам, государственный защитник Максим Герасько прислал судк сообщение, что продолжает находиться в командировке в России и вернется в Украину 13 октября. В связи с этим Герасько попросил суд отложить рассмотрение дела.

Прокуратура назвала такие действия защитника затягиванием судебного процесса, однако суд все равно перенес рассмотрение дела.

Как сообщалось, 5 октября государственный адвокат беглого президента Максим Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с клиентом.

Суд начал рассматривать дело об измене экс-президента 4 мая.

Темы: Януковичсуд
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