Суд снова отложил дело Януковича, не явился адвокат

Оболонский райсуд Киева перенес на 19 октября рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича из-за неявки адвоката.

Об этом сообщил в среду председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Украинские новости".

По его словам, государственный защитник Максим Герасько прислал судк сообщение, что продолжает находиться в командировке в России и вернется в Украину 13 октября. В связи с этим Герасько попросил суд отложить рассмотрение дела.

Прокуратура назвала такие действия защитника затягиванием судебного процесса, однако суд все равно перенес рассмотрение дела.

Как сообщалось, 5 октября государственный адвокат беглого президента Максим Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с клиентом.

Суд начал рассматривать дело об измене экс-президента 4 мая.