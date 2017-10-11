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Скандальное заявление Земана о Крыме раскритиковали даже в РФ

Среда, 11 октября 2017, 11:01
Скандальное заявление Земана о Крыме раскритиковали даже в РФ

В Госдуме РФ заявили, что не намерены слушать президента Чехии Милоша Земана и выплачивать компенсацию Украине за отобранный Крым.

Об этом сказал журналистам во вторник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", - отметил он.

По его словам, "Россия ничего никому платить не будет". "Крым - это не предмет торга или сделки", - заявил Слуцкий.

Как известно, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Эти слова вызвали волну возмущений в Украине.

Темы: КрымЧехияРосcия
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