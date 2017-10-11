Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія в обхід санкцій закуповує продукцію Microsoft – Reuters

Середа, 11 жовтня 2017, 11:56
Росія в обхід санкцій закуповує продукцію Microsoft – Reuters

Російські держкомпанії й підприємства в Криму, незважаючи на західні санкції, купували програмне забезпечення, яке виробляється Microsoft Corp.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію, отриману з офіційних документів.

Як з'ясувалося, організації Криму і РФ, що потрапили під санкції, закупили як мінімум 5 тисяч продуктів Microsoft на суму понад 60 мільйонів рублів.

Замовниками, серед інших, значаться концерн "Алмаз-Антей", який виробляє зенітні комплекси "Бук", а також державний орган Головдержекспертиза Росії, яка бере участь в будівництві моста через Керченську протоку. Вони купили продукцію Microsoft з відкритою ліцензією, яка вимагає розкривати всі реквізити покупця.

Отримані дані свідчать, що в усіх випадках поставки здійснювалися через третіх осіб.

Одне з джерел сказало в інтерв'ю Reuters, що "якщо сьогодні вимкнути всі програмні продукти Microsoft в Криму, 90% економіки півострова просто зупиниться".

Агентство звернулося за поясненнями до самого Microsoft. Там заявили, що наразі вивчають питання про постачання своїх продуктів в обхід санкцій.

Як повідомлялося, після російської окупації Криму, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн проти компаній і фізичних осіб, які працюють на півострові, українські виробники продовжують заробляти на поставках туди своєї продукції.

Теми: скандалРосіяКримсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
скандал
Міноборони дало "Львівському арсеналу" 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: