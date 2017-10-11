Россия в обход санкций закупает продукты Microsoft – Reuters

Российские госкомпании и предприятия в Крыму, несмотря на западные санкции, покупали программное обеспечение, производимое Microsoft Corp.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную из официальных документов.

Как выяснилось, попавшие под санкции организации Крыма и РФ закупили как минимум 5 тысяч продуктов Microsoft на сумму более 60 миллионов рублей.

Заказчиками, среди прочих, значатся концерн "Алмаз-Антей", который производит зенитные комплексы "Бук", а также государственный орган Главгосэкспертиза России, которая участвует в строительстве моста через Керченский пролив. Они купили продукцию Microsoft с открытой лицензией, которая требует раскрывать все реквизиты покупателя.

Полученные данные свидетельствуют, что во всех случаях поставки осуществлялись через третьих лиц.

Один из источников сказал в интервью Reuters, что "если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, 90% экономики полуострова просто остановится".

Агентство обратилось за объяснениями в сам Microsoft. Там заявили, что пока что изучают вопрос о поставках своих продуктов в обход санкций.

Как сообщалось, после российской оккупации Крыма, несмотря на санкции ЕС, США, Канады и других стран против компаний и физических лиц, работающих на полуострове, украинские производители продолжают зарабатывать на поставках туда своей продукции.