ЦНАПи видаватимуть водійські права і реєструватимуть шлюби

Кабінет міністрів розширив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку.

Згідно із повідомленням ЦНАПи тепер зможуть:

видавати посвідчення водія;

здійснювати державну реєcтрацію (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів;

надавати послуги соціальної сфери;

реєструвати акти цивільного стану.

Вказується, що для надання окремих із цих послуг місцева влада повинна буде узгодити процедуру із міністерствами юстиції і внутрішніх справ.

Згідно із повідомленням, Мінекономрозвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг.

Українська правда