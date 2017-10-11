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ЦНАПи видаватимуть водійські права і реєструватимуть шлюби

Середа, 11 жовтня 2017, 13:41

Кабінет міністрів розширив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку.  

Згідно із повідомленням ЦНАПи тепер зможуть:

видавати посвідчення водія;

здійснювати державну реєcтрацію (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів;

надавати послуги соціальної сфери;

реєструвати акти цивільного стану.

Вказується, що для надання окремих із цих послуг місцева влада повинна буде узгодити процедуру із міністерствами юстиції і внутрішніх справ.  

Згідно із повідомленням, Мінекономрозвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг.

Українська правда

Теми: місцева владаправа людини
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