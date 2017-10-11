ЦНАПи видаватимуть водійські права і реєструватимуть шлюби
Середа, 11 жовтня 2017, 13:41
Кабінет міністрів розширив перелік адміністративних послуг, які можна отримати у Центрах надання адміністративних послуг.
Про це у вівторок повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку.
Згідно із повідомленням ЦНАПи тепер зможуть:
видавати посвідчення водія;
здійснювати державну реєcтрацію (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів;
надавати послуги соціальної сфери;
реєструвати акти цивільного стану.
Вказується, що для надання окремих із цих послуг місцева влада повинна буде узгодити процедуру із міністерствами юстиції і внутрішніх справ.
Згідно із повідомленням, Мінекономрозвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг.
Українська правда