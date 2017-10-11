ЦНАПы будут выдавать водительские права и регистрировать браки
Среда, 11 октября 2017, 13:41
Кабинет министров расширил перечень административных услуг, которые можно получить в Центрах предоставления административных услуг.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.
Согласно сообщению ЦНАП теперь смогут:
выдавать удостоверение водителя;
проводить государственная рееcтрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств;
предоставлять услуги социальной сферы;
регистрировать акты гражданского состояния.
Указывается, что для предоставления некоторых из этих услуг местная власть должна будет согласовать процедуру с министерствами юстиции и внутренних дел.
Согласно сообщению, Минэкономразвития рекомендует ЦНАП предоставлять 106 административных услуг.
Украинская правда