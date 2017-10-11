ЦНАПы будут выдавать водительские права и регистрировать браки

Кабинет министров расширил перечень административных услуг, которые можно получить в Центрах предоставления административных услуг.



Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.



Согласно сообщению ЦНАП теперь смогут:



выдавать удостоверение водителя;



проводить государственная рееcтрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств;



предоставлять услуги социальной сферы;



регистрировать акты гражданского состояния.



Указывается, что для предоставления некоторых из этих услуг местная власть должна будет согласовать процедуру с министерствами юстиции и внутренних дел.



Согласно сообщению, Минэкономразвития рекомендует ЦНАП предоставлять 106 административных услуг.

Украинская правда